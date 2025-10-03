César Acuña se pronunció sobre la presunta candidatura de Juan José Santiváñez al Senado con APP, marcando distancia sobre la posible incorporación del exministro de Justicia a la lista de su partido. El líder de Alianza Para el Progreso y gobernador de La Libertad afirmó que “no se ha conversado” sobre este tema con el mencionado funcionario, quien se mantiene como ministro renunciante, aunque reconoció que Santiváñez posee cualidades para el cargo. Acuña enfatizó que los partidos políticos deben evaluar cuidadosamente a sus postulantes, buscando “gente que sume y no reste” a sus proyectos institucionales, una declaración que analistas interpretan como referencia al desgaste político del exministro. El gobernador regional dejó en claro que cualquier decisión sobre candidaturas corresponderá a los órganos internos de su organización política, los cuales deberán analizar las mejores posibilidades electorales.

La posible postulación del ministro Santiváñez genera expectativa en el escenario político nacional, donde se especula sobre su ubicación en el quinto lugar de la lista al Senado por APP. El exfuncionario, quien enfrentó pedidos de interpelación parlamentaria durante su gestión, no se ha pronunciado públicamente sobre estas versiones que circulan en medios políticos y redes sociales, manteniendo un perfil bajo mientras se define su situación ministerial. La respuesta cautelosa de Acuña contrasta con el respaldo que anteriormente le brindó al exministro cuando enfrentaba cuestionamientos en el Congreso, mostrando un cambio en su postura frente a la conveniencia política de esta incorporación.

