César Cortagana, futbolista profesional, llora desconsolado tras ser sistemáticamente impedido de ver a su hija durante 1 año y 9 meses por su expareja, Saby Castañeda. A pesar de contar con un acta de conciliación firmada en 2023 que le otorga un régimen de visitas, él documenta en videos cómo cada intento de acercamiento termina con la intervención policial y la negativa de la madre, quien ejerce una evidente alienación parental. La pequeña, de apenas 8 años, fue evaluada por la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, donde expresó con claridad su deseo de reencontrarse con su padre y disfrutar de los momentos que tanto extraña.

Este caso evidencia una grave vulneración de los derechos de la niña, cuyo interés superior es ignorado por su propia madre, una profesora de primaria que tendría que promover valores familiares. César, desesperado, recurre al programa para suplicar por una solución, mostrando el costo emocional que esta injusticia ha generado en él y su familia, quienes apoyan su lucha. La evaluación psicológica de la menor, que data de mayo de 2024, se convierte en el testimonio más crudo de una realidad que el sistema judicial peruano no ha sabido resolver.

