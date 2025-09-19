Una madre y sus dos hijas, integrantes de la banda conocida como “Las Choclonas”, operaban con un modus operandi basado en la distracción y el engaño para robar en el Mercado La Parada. Antonia Mesa, alias ‘La Chacalona’, de 48 años, era señalada como la cabecilla que dirigía las acciones delictivas de sus hijas, Yasuri y Yamile, quienes aplicaban líquidos y agarraban del cabello a las víctimas. Su aprehensión se produjo gracias a la intervención de agentes del Grupo Terna, que luego de un seguimiento las detuvieron en flagrancia mientras sustraían un celular, lo que evidencia la organización familiar para delinquir en un lugar de alta concurrencia.

El operativo policial se desarrolló alrededor de las 11 de la mañana, momento de mayor aglomeración, donde las tres mujeres actuaban estratégicamente para no dejar rastro y evitar ser culpadas. Las detenidas permanecen en la comisaría del sector, y se recomienda a la ciudadanía que, de reconocerlas por más hechos delictivos, proceda a denunciar. Este caso revela cómo los grupos delictivos se organizan familiarmente, desplegando tácticas que aprovechan la confianza y el descuido en espacios públicos masivos, desafiando la seguridad.

