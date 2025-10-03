El festival del Chancho al Palo en Chancay, que se desarrollará del 10 al 12 de octubre, celebra su primera edición como “Día Nacional”, un reconocimiento que impulsa la tradición porcina del país. La municipalidad distrital y asociaciones clave como la de Porcicultores brindan su respaldo, lo que consolida el evento como un producto gastronómico de primer nivel, tras el éxito del Mundial del Desayuno.

En el estadio municipal los asistentes encontrarán más de 60 stands de comida y artesanía, una oferta que enriquece la experiencia cultural y genera un importante movimiento económico local. Además, se tiene previsto regalar 2000 platos a personas de escasos recursos, una iniciativa solidaria que refuerza el carácter comunitario de esta festividad.

