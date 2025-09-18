Un ladrón en Chanchamayo logró robar una laptop de manera audaz en una tienda , luego de aprovechar que la empleada estaba distraída atendiendo a unos potenciales clientes en la entrada del local. El sujeto, quien ingresó sin ser advertido y fingió hablar por teléfono mientras observaba a la encargada, actuó en cuestión de segundos al desconectar el mouse de la computadora portátil, esconderla bajo su camisa y huir del lugar rápidamente.

Casi al mismo momento, sus cómplices que habían distraído a la trabajadora también se retiraron, dejándola sin sospechar inicialmente que había sido víctima de un plan delictivo coordinado. El hecho ha generado malestar entre los vecinos de la zona, quienes además reportan que los teléfonos de serenazgo se encuentran inoperativos, lo que dificulta aún más la lucha contra la creciente ola de delincuencia en esta parte de la región.

