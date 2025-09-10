El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, conocido también por ser aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de muerte durante un evento universitario en Utah Valley University (UVU), ubicado en Orem.

Detalles del incidente

Kirk participaba en un foro como parte de su gira “The American Comeback Tour”, donde manejaba su conocida sección “Prove Me Wrong”, destinada a debatir con estudiantes. Aproximadamente a las 12:10 p.m. (hora local), se escuchó un disparo procedente de un edificio cercano —presumiblemente desde el Losee Center, a unos 200 metros del lugar del evento.

Un video capturó el momento: hubo un fuerte estruendo; Kirk alcanzó mover su mano hacia el cuello y cayó violentamente, mientras una escena de horror se desenvolvía entre los presentes. Fue evacuado rápidamente al hospital, pero no logró superar las heridas y murió horas después.

Reacciones nacionales e internacionales

La noticia provocó conmoción y una ola de condenas unánimes:

El presidente estadounidense Donald Trump lamentó profundamente la pérdida: “El gran, incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en EE.UU. mejor que él… era querido y admirado por todos, especialmente por mí”.

Figuras de ambos partidos políticos, desde el líder demócrata Hakeem Jeffries hasta gobernadores republicanos, condenaron el ataque y pidieron unidad contra la violencia política. Asimismo, el FBI y ATF activaron protocolos de investigación coordinados.

¿Quién era Charlie Kirk?

Kirk, de 31 años, fue cofundador de Turning Point USA, organización conservadora juvenil influyente desde su adolescencia. Se destacó por su impacto en movilizar el voto juvenil, su presencia mediática en redes y su influencia dentro del ala radical del Partido Republicano. Dejó esposa, Erika Frantzve, y dos hijos.

