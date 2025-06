El cantante Sergio Romero, conocido como ‘Chechito’, rompió su silencio en ‘Magaly TV, la firme’ para aclarar la polémica que lo involucra sentimentalmente con dos anfitrionas venezolanas, tras ser señalado por Yuli Lobo de involucrarse con su examiga Roxy Machado.

En su entrevista con Magaly Medina, ‘Chechito’ explicó que no tenía conocimiento de la relación de amistad entre Yuli y Roxy. “No sabía que eran amigas tampoco. Simplemente creo que me dejé llevar porque me gustó la chica y empecé a salir con ella”, comentó.

Asimismo, reconoció que su error fue escribirle a Yuli, pero aseguró que no hubo mala intención ni una relación paralela. Además, aclaró que su vínculo con Roxy ya terminó y que mantiene una relación cordial con JP, otro cantante del medio involucrado en la polémica. “Creo que no hacía nada malo, pero bueno se puede malinterpretar”, indicó.

Comunicado y respeto hacia Daniela Taquire

En un comunicado oficial, ‘Chechito’ también se refirió a la influencer Daniela Taquire, a quien describió como “una persona increíble con quien compartió trabajo y nació una bonita amistad”. “Nunca mantuve una relación en paralelo con ninguna de ellas”, enfatizó, pidiendo respeto para Daniela y solicitando que no se la involucre en esta situación.

Yuli Lobo revela su decepción y Roxy Machado admite su error

En declaraciones a ‘Magaly TV, la firme’, Yuli Lobo expresó su molestia tras enterarse de la relación entre ‘Chechito’ y su examiga Roxy Machado, resaltando que la verdadera traición fue por parte de quien consideraba una amiga. Lobo contó que, aunque tuvo un vínculo sentimental con el cantante, lo que más le dolió fue la ruptura de los códigos de amistad.

Por su parte, Roxy Machado le escribió a Yuli para reconocer su falta, asegurando que no buscó involucrarse con ‘Chechito’, pero que “simplemente pasó”. En su mensaje, Roxy pidió disculpas y admitió que cometió un error, aunque señaló que en el corazón no se manda y lamentó que la situación se haya hecho pública.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO