Chechito y Angye Zapata confirman que están enamorados pero no se ponen de acuerdo sobre cuándo inició su relación, creando una curiosa discrepancia que Magaly Medina destacó en su programa. El cantante, conocido como el ‘Bad Bunny de la cumbia‘, y la bailarina, quien anteriormente fue pareja de Josimar, han oficializado su romance públicamente a través de redes sociales y declaraciones a la prensa. Sin embargo, las versiones sobre el tiempo que llevan juntos varían entre “dos meses”, “mes y medio” o simplemente “un mes”, lo que genera confusión entre sus seguidores.

Vea también: El renacer de Paolo Hurtado: confesó llevar ‘ayuda externa’ y que lucha por recuperar a su familia tras ser infiel

Magaly Medina mostró en su programa imágenes exclusivas donde se ve a la pareja besándose, dejando claro que el romance es completamente real y actual. La conductora comentó con ironía que “para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado”, sugiriendo que la joven pareja debería coordinar mejor sus versiones.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO