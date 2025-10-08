Según el testimonio del ex asesor Jaime Villanueva, ‘Chibolín’ habría entregado la tesis a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, actuando como intermediario para recuperar el documento de los archivos de la Universidad de San Martín de Porres. Andrés Hurtado ‘Chibolín’, quien actualmente se encuentra investigado por lavado de activos, habría realizado este favor durante el 2023, según la versión del colaborador eficaz que fue brazo derecho de la exmagistrada. Esta revelación añade un nuevo capítulo al escándalo que involucra al presentador y cuestiona los mecanismos detrás de la obtención del documento académico.

Vea también: Comas: Comerciante es atacada de siete balazos por extorsionadores

La polémica tesis, que permaneció oculta por 17 años, presentaba un 86% de similitud según sistema, un índice de plagio que afecta directamente la legitimidad del grado que usó Benavides para ascender a Fiscal Suprema. La abogada Giovanna Vélez Fernández identificó que al menos 30 páginas de su artículo académico del 2006 fueron copiadas íntegramente, incluso las citas a pie de página, lo que la llevó a interponer denuncias penales y administrativas. Este documento, que Villanueva hizo pasar por el sistema de detección en abril del 2023, se convirtió en el centro de las investigaciones que buscan determinar responsabilidades en el caso.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO