En la oscuridad de la madrugada, un delincuente asaltó un local comercial en la avenida Pedro Ruiz Gallo, en pleno centro de Chiclayo, luego de forzar los candados con total meticulosidad. El sujeto, actuando con frialdad y descaro, esperó el momento exacto para ingresar al establecimiento, donde procedió a saquear todo a su paso mientras evadía los sistemas de seguridad, demostrando un conocimiento preciso de las medidas de protección del lugar al burlar específicamente el sensor de movimiento instalado en el local.

El ladrón se dirigió directamente al mostrador, donde abrió los cajones para sustraer celulares y dinero en efectivo, acumulando un botín que supera los 20 mil soles en celulares en cuestión de minutos. Su proceder, que incluyó rondar el lugar, esconderse y regresar cuando nadie sospechaba, revela una metodología de robo profesional.

