El sicariato que acabó con la vida de Ángelo Manuel P, mecánico de 29 años en Chiclayo, evidencia la cruel expansión del “cobro de cupos” que afecta a talleres norteños, donde un sujeto caminó con aparente normalidad antes de ejecutar al joven padre con tres disparos mientras cerraba su negocio, lo que según su familia era el desenlace de cinco meses de extorsiones perpetradas por delincuentes de nacionalidad venezolana que exigen pagos diarios a los trabajadores. El crimen ocurrido cerca de las siete de la noche frente a un amigo atestiguó la brutal eficacia del sicario, quien huyó rápidamente tras cumplir su misión aunque las cámaras de seguridad captaron cada detalle, incluido un niño que observaba desde una ventana cercana donde una bala perdida pudo causar otra tragedia familiar.

Su muerte representa otro eslabón en la cadena de violencia contra mecánicos que resisten las extorsiones, pues el hombre acababa de prender su moto para dirigirse a casa donde esperaba su pequeña hija que próxima a cumplir seis años queda ahora en la orfandad, mientras los vecinos exigen respuestas ante la impunidad que permite a estos grupos operar abiertamente a pesar de las denuncias previas.

