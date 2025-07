Un nuevo hecho de maltrato animal fue captado por una cámara vecinal en Chiclayo. En las imágenes se observa como un perro fue atado a un mototaxi por varios kilómetros. El can, visiblemente exhausto, jadea mientras apenas puede mantenerse a pie. Los vecinos indignados increparon a su dueña, quien no reconoció el error y prefirió actuar con agresividad.

El conductor del mototaxi también fue cuestionado por permitir el cruel acto. Sin embargo, parecía no entender la gravedad del asunto. Tras amenazas de llamar a la policía, si no le quitaban al perro la soga del cuello, a mujer finalmente cargó al animal. El hecho terminó en golpes y hasta ahora no se ha identificado a los responsables.

