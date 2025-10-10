En un partido que prometía ser la vitrina para el recambio generacional de ambas selecciones, Perú cayó 2-1 ante Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida. El encuentro, disputado con intensidad y momentos de buen fútbol, tuvo un desenlace inesperado cuando Matías Lazo, defensor peruano, marcó en propia puerta a los 93 minutos, dándole el triunfo a la escuadra local.

La jugada se originó tras un centro rasante desde la banda derecha de Marcelino Núñez, que buscaba a Ben Brereton en el área. En su intento por despejar el balón, Lazo anticipó la jugada pero terminó desviando el esférico hacia su propio arco, dejando sin reacción al portero Diego Enríquez. El silencio se apoderó de los hinchas peruanos, mientras los chilenos celebraban el tanto con euforia.

Un partido de altos y bajos

Perú había comenzado el encuentro con buen pie, adelantándose en el marcador gracias a un golazo de César Inga tras una brillante jugada individual. Sin embargo, la alegría duró poco: Ben Brereton igualó el marcador a los 62 minutos del del segundo tiempo, aprovechando un centro desde la izquierda y una floja marca de la defensa peruana.

Durante el segundo tiempo, ambos equipos realizaron múltiples cambios, dando minutos a jóvenes promesas. El ritmo del partido bajó, pero Chile mantuvo la presión hasta encontrar el error que les permitió llevarse la victoria. El autogol de Lazo fue el reflejo de una defensa que, pese a mostrar momentos de solidez, aún necesita mayor cohesión y experiencia.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas NOTICIAS del DEPORTE y FÚTBOL PERUANO ONLINE