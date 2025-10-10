Este viernes 10 de octubre, Chile y Perú se enfrentan en un amistoso internacional que marca el inicio de una nueva etapa para ambas selecciones. El Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, será el escenario de este esperado encuentro que se jugará desde las 18:00 horas (hora peruana), en el marco de la fecha FIFA.

Ambos equipos llegan con técnicos interinos —Sebastián Miranda por Chile y Manuel Barreto por Perú— y con la intención de probar nuevas figuras tras quedar fuera del Mundial 2026. El partido no solo representa una oportunidad para evaluar a jóvenes promesas, sino también para renovar la ilusión de cara al proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Perú apuesta por la juventud

La selección peruana presentará un once inédito, con una mezcla de juveniles y algunos referentes. Según medios deportivos, el DT interino Manuel Barreto alinearía con Diego Enríquez en el arco; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés y César Inga en la defensa; Erick Noriega, Jesús Castillo y Jairo Concha en el mediocampo; y Maxloren Castro, Joao Grimaldo y Luis Ramos en el ataque.

Esta alineación refleja la apuesta por el recambio generacional, con jugadores que han destacado en el torneo local y buscan consolidarse en la selección absoluta. La Bicolor utilizará un sistema 4-3-3, con énfasis en la posesión del balón y la presión alta como principales armas para hacerle frente a la ‘Roja’.

Chile también renueva su oncena

Por su parte, Chile también presentará una alineación con varias novedades. Aunque aún no se ha confirmado el once titular, se espera la presencia de jóvenes talentos como César Pérez, Vicente Pizarro y Alexander Aravena, quienes han sido figuras en el torneo local. El técnico Sebastián Miranda busca darle rodaje a una nueva generación que pueda devolverle protagonismo a la selección chilena en el continente.

Transmisión en vivo por ATCV

Los hinchas podrán seguir cada jugada del esperado Chile vs. Perú a través de la señal de ATV, que transmitirá el encuentro en vivo para todo el país. La cobertura incluirá análisis previo, entrevistas exclusivas y el minuto a minuto del Clásico del Pacífico, con un equipo de comentaristas especializados que te harán ser parte de la transmisión leyendo tus comentarios en redes sociales con el HT #SomosLaSelección.