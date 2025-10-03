Un ciudadano chileno de 71 años fue secuestrado y asesinado tras establecer su residencia en Iquitos luego de jubilarse, un crimen que ha generado indignación en la comunidad local. Felipe Carlos del Pozo, quien buscaba tranquilidad en la ciudad tropical, fue encontrado sin vida enterrado en el kilómetro 21 de la carretera Iquitos-Nauta, lejos del centro urbano, después de que presuntos agresores ingresaran a su vivienda para robarle sus pertenencias. La Policía Nacional confirmó que tres personas permanecen detenidas por su presunta participación en el secuestro del jubilado, quienes utilizaron su propia camioneta para trasladar el cuerpo. Estos sujetos, según las investigaciones, habrían asfixiado a la víctima después de someterlo a torturas con el objetivo de obtener las claves de sus cuentas bancarias.

Los detenidos enfrentarán cargos por este grave delito que evidenciaría la vulnerabilidad de los adultos mayores ante la creciente inseguridad ciudadana en la región Loreto. Las autoridades, quienes continúan recabando evidencias para fortalecer el caso fiscal, revelaron que los agresores buscaban apropiarse de los ahorros jubilatorios del extranjero mediante extrema violencia. El cuerpo del ciudadano chileno fue localizado gracias a las declaraciones de los mismos implicados, quienes guiaron a los efectivos policiales hasta el punto exacto donde ocultaron los restos. Este lamentable hecho ha conmocionado a la población iquiteña, conocida tradicionalmente por su calidez y hospitalidad con los visitantes extranjeros que eligen esta destino para su retiro.

