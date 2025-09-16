Criminales en Chimbote dispararon contra una casa y enviaron el video del ataque a la propietaria como parte de una campaña de terror para exigirle pagos de extorsión. La afectada acudió con sus vecinos a la sede judicial local para exigir protección y justicia ante las constantes amenazas que ya no la dejan dormir. Esta metodología de terror psicológico, busca quebrantar la resistencia de las víctimas mediante el miedo extremo.

La víctima, quien suplica entre lágrimas que la dejen en paz pese a no tener negocios, recibió mensajes vía WhatsApp donde amenazan con descuartizar a sus hijos si no paga 10 mil soles. Esta metodología de amedrentamiento, que incluye vigilancia previa (“reglaje”), mantiene en zozobra a familias enteras que viven bajo la constante amenaza de la extorsión.

