Una explosión extorsiva aterrorizó a los propietarios de una farmacia en Chimbote, luego de que dos sujetos detonaran un artefacto contra el local junto a una aterradora nota. El ataque, ejecutado poco después de la medianoche, comenzó cuando los delincuentes llegaron en una moto y el sujeto con capucha colocó un papel con exigencias bajo la puerta. Acto seguido, el individuo, mostrando una peligrosa frialdad, preparó el artefacto explosivo con un encendedor y lo colocó con sus propias manos en la ventana antes de huir.

La onda expansiva del estallido, que ocurrió más de un minuto después, dañó ventanas y paredes del establecimiento, pero el mayor impacto lo generó el mensaje. La carta, dirigida a “Diana”, exigía el pago de 50 mil soles y amenazaba a la mujer y a sus tres hijos, dándoles un plazo de 24 horas para “alinearse”. Los afectados, quienes aseguran que las extorsiones comenzaron en abril, temen ahora por la integridad de su familia.

