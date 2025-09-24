El supertifón Ragasa, con la fuerza de un huracán categoría 3, evacua a casi dos millones de personas en el sur de China después de haber causado estragos en Filipinas y Taiwán. El fenómeno natural, que tocó tierra con vientos devastadores, provocó que ciudades activaran protocolos de emergencia sin precedentes. La población debió aferrarse a estructuras para no ser arrastrada por la fuerza de las ráfagas, en medio de inundaciones que dejaron vehículos flotando.

La alerta máxima declarada en Hong Kong y Macao resultó en la paralización total de servicios esenciales, incluyendo el cierre del aeropuerto internacional y el transporte público. Autoridades locales mantienen movilizados a más de 38,000 rescatistas para atender las consecuencias inmediatas, mientras se reportan marejadas de hasta cuatro metros que agravan la situación. Este evento climático extremo deja al menos 17 fallecidos y otras 17 personas desaparecidas en la región, luego del colapso de una presa natural.

