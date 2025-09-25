Juan ‘Chiquito’ Flores volvió a recordar su romance con Tula Rodríguez, uno de los más mediáticos de la farándula en los años 2000. El exfutbolista confesó que durante los cinco años que duró su relación, estuvo a punto de dar el gran paso hacia el matrimonio, pero un error suyo lo impidió.

Durante una entrevista en un podcast, el exfutbolista explicó que su carrera y la vida profesional de Tula complicaron la posibilidad de formalizar su unión. “Quise casarme, pero no tuve la oportunidad porque estaba jugando al fútbol y ella estaba en su mejor momento”, expresó.

Sin embargo, no fue la única razón que frustró sus planes. Flores admitió que un error personal terminó por alejarlo definitivamente de la popular ‘Peludita’, con quien mantuvo una relación intensa y muy comentada por la prensa de espectáculos.

“Cometí un error y me ampayaron”

‘Chiquito’ Flores también reconoció que la ruptura estuvo marcada por un episodio de infidelidad que él mismo cometió. Aun así, el exarquero no dudó en elogiar a Tula Rodríguez, a quien calificó como una “buenísima persona”.

“Sucede a veces que uno también ve otros ojitos, era inquieto y yo pequé en sacar los pies del plato. Bueno, no pequé porque no era casado, pero saqué los pies del plato”, expresó. Finalmente, admitió: “Cometí un error y me ampayaron”, confirmando que este hecho fue determinante para su ruptura.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO