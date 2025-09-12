Chofer choca contra estación Independencia del Metropolitano en un accidente que pudo tener consecuencias mayores, ya que testigos señalaron que el conductor aparentemente se quedó dormido al volante antes del impacto. Aunque solo se registraron daños materiales, la situación genera preocupación porque evidencia cómo el cansancio o la imprudencia pueden poner en riesgo la seguridad de la infraestructura pública y de los usuarios.

El chofer, lejos de responder por lo sucedido, abandonó el lugar tras el choque, lo que refuerza las sospechas sobre su responsabilidad en el siniestro. El vehículo fue trasladado a la comisaría del sector para continuar con las investigaciones, mientras la Policía busca identificar al responsable y determinar si existieron otros factores que agravaron el accidente, como exceso de velocidad o falta de mantenimiento del auto.

