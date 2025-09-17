El chofer de bus atacado a balazos en Comas lucha por su vida en la UCI, luego de recibir disparos en la cabeza y el cuello mientras transportaba a decenas de pasajeros. Aunque los atacantes huyeron en motocicleta, la Policía investiga si este atentado responde a una modalidad de extorsión que viene afectando al transporte público en la capital.

Los pasajeros vivieron momentos de terror cuando las ventanas del conductor quedaron destrozadas y la unidad se detuvo en seco, lo que generó pánico entre los presentes. Familiares del chofer revelaron que dentro del bus también viajaba su menor hija, hecho que agrava el caso.

