El chofer del bus involucrado en el grave accidente permanece detenido tras confirmarse que manejaba sin la licencia de conducir requerida para operar el vehículo de transporte público. El fatal siniestro, ocurrido alrededor de las 6:46 a.m. en la vía de Evitamiento, cobró la vida de dos personas e hirió a una decena de pasajeros que debieron ser evacuados por las ventanas.

Entre las víctimas fatales se identificó a Javier Valderrama Garate, un obrero de construcción de 65 años, y a Leila Segil González, una vendedora de flores de 46 años, quienes perdieron la vida en el acto. La ATU expresó sus condolencias y confirmó que, pese a la falta de brevete del conductor, la unidad de la empresa Real Star contaba con su autorización y el seguro AFOCAT al día. La Policía y bomberos socorrieron a los heridos en la escena, ubicada entre el peaje y el puente Santa Anita.

#Comunicado | La ATU informa que impondrá drásticas sanciones a la empresa de transporte y al conductor del bus que causó un accidente fatal tras impactar contra una baranda de seguridad de la vía de Evitamiento, en el distrito de Ate.



📰 https://t.co/pIHpgZJ9Z4 pic.twitter.com/Fhn7VmAjQC — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 11, 2025

