Un hombre en aparente estado de ebriedad causó la muerte de Willy Quispe Mamani, conductor de un camión recolector de basura en el Cusco.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana cuando el trabajador de 54 años había descendido de su vehículo para colaborar con las labores de limpieza pública.

Carlos Alberto Wilca Conis, de 30 años, quien habría salido de un local nocturno, subió al camión y apretó el freno de mano, provocando que el camión de 15 toneladas retrocediera y aplastara a la víctima contra un muro.

La Municipalidad Provincial del Cusco, el alcalde Luis Beltrán Pantoja calificó el hecho como un presunto homicidio y exige su correspondiente judicialización.

