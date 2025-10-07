Un chofer de la empresa Santa Catalina fue baleado por extorsionadores y se encuentra en estado crítico, mientras su familia espera el resultado de una compleja intervención quirúrgica que definirá su pronóstico. Guillermo Arturo Álvarez Valverde, conocido cariñosamente como “Arturito” por sus compañeros de trabajo, recibió impactos de bala en el riñón y el colon durante un ataque perpetrado el lunes en la madrugada.

El sicario utilizó la modalidad de hacerse pasar por pasajero, una estrategia común de los extorsionistas que aprovecha la vulnerabilidad de los conductores durante sus recorridos. Sus colegas en Santa Catalina han suspendido sus labores temporalmente, una medida de protesta y protección que refleja el temor generalizado en el sector transportista ante la incontrolable ola de violencia.

