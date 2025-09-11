El conductor del bus de la empresa Real Star que chocó violentamente contra una baranda en la Vía de Evitamiento no contaría con licencia de conducir vigente, según informaciones preliminares que se investigan. El accidente, ocurrido a las 6:46 a.m., resultó en la muerte instantánea de dos pasajeros: un obrero de construcción, y una endedora de flores.

La unidad, que operaba en el corredor conocido como “El Chino”, quedó completamente atravesada por una estructura metálica, lo que obligó a los sobrevivientes a realizar un rescate comunitario de los heridos antes de que llegaran los servicios de emergencia.

