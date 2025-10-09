El chofer que fue arrestado por ‘Lady 2 soles’ cuenta su verdad sobre el incidente, asegurando que “no bloqueó la posibilidad” de que la suboficial pagara su pasaje, pues la agente vestida de civil nunca mostró su identificación al ingresar al bus. José Villafuerte, quien desempeñaba doble función como conductor y cobrador, relata que solicitó educadamente el pase a la mujer, quien respondió con prepotencia e insultos llamándolo “ignorante” frente a los pasajeros.

El abogado defensor precisa que se trata de una falta administrativa y no penal, señalando que no hubo desobediencia a la autoridad al no existir una orden directa. Esta perspectiva legal abre la posibilidad de una contrademanda por abuso de autoridad, especialmente porque la agente no se identificó previamente como establece el protocolo. El caso evidencia las tensiones cotidianas en el transporte público y ha generado un debate nacional sobre los límites del ejercicio policial en situaciones civiles ordinarias.

