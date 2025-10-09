El chofer que intentó cobrar 2 soles a mujer policía al fin es liberado de la comisaría, luego de pasar 28 horas detenido por un incidente que ahora podría revertirse judicialmente. José Villafuerte, quien también trabajaba como cobrador en la unidad de transporte público, relata que solicitó el pago del pasaje de manera educada a la suboficial que viajaba de civil, gesto que derivó en una respuesta con insultos y actitud prepotente por parte de la agente.

Tras recuperar su libertad, el trabajador anuncia que interpondrá una denuncia formal contra la uniformada, argumentando que su detención fue desproporcionada para una falta administrativa. El caso, que ha captado la atención nacional bajo la denominación “Caso Lady 2 Soles“, expone las tensiones cotidianas en el transporte urbano y cuestiona el uso del poder policial en situaciones civiles.

