Los transportistas de la línea Santa Catalina en San Juan de Lurigancho han decidido bloquear las vías en Zarate, una protesta que responde a los seis ataques extorsivos que han sufrido en lo que va del año. Esta medida de fuerza, que generó un intenso tráfico por más de una hora, busca exigir a las autoridades una mano dura contra el crimen que ya ha dejado conductores baleados, heridos y muertos. La paralización, que contó con la comprensión de muchos ciudadanos, evidencia la desesperación de un sector que trabaja bajo el miedo constante.

Bajo un intenso sol y con pancartas en mano, los manifestantes anunciaron que una nueva marcha se dirigirá al Congreso de la República en las próximas horas. Su único objetivo es ser escuchados y resguardados, ya que, como declaran, “salimos con miedo y no sabemos si regresaremos a casa”. Esta acción refleja un clamor ciudadano que comienza a retumbar en las calles de la capital, exigiendo seguridad y el cese de la violencia que afecta a gente inocente a bordo del transporte público.

