Los choferes de la empresa de buses ‘Santa Catalina’ no salen a trabajar este miércoles en una protesta silenciosa que evidencia la crisis de seguridad que sufren. La medida se tomó tras el ataque a balazos contra Marco Antonio Huamán Cosco, un conductor de 47 años, quien fue agredido por dos sujetos en motocicleta mientras abastecía combustible a tres cuadras de la cochera.

Este es el cuarto ataque del que son víctima los trabajadores de esta flota, lo que ha generado una creciente alarma entre el gremio de transportistas. De manera extraoficial, los choferes han denunciado que la empresa les cobra 10 soles diarios por unidad para un “fondo de extorsión“, un pago que, según indican, se realiza desde julio del año pasado sin que los ataques cesen. La paralización afecta significativamente a las rutas B, C y A, un servicio vital que une los distritos de San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, dejando a miles de usuarios sin transporte.

