Los choferes de “La Roma” llevan 8 días sin trabajar debido al miedo que les generan los extorsionadores, una paralización que afecta directamente las rutas entre Ventanilla y Ancho. A pesar de las promesas de apoyo, la presencia policial en sus paradero es casi nula o se reduce a apariciones breves tras las coberturas mediáticas, lo que aumenta su sensación de abandono.

La desesperación lleva a algunos a plantear si tendrán que armarse para defenderse, una opción que otros consideran inviable frente a delincuentes armados. Su indignación se dirige hacia las más altas autoridades, a quienes acusan de gobernar con ignorancia tras el insensible consejo de no contestar las llamadas extorsivas. Esta frustración generalizada, que califican de burla constante hacia el pueblo trabajador.

