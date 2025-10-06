Choferes dejan sus buses apagados bloqueando la Panamericana Norte como medida de protesta, una acción contundente de las empresas Lipetsa y Lorito en el distrito de San Martín de Porres. Los vehículos avanzan lentamente sin transportar pasajeros por el carril derecho, una forma de manifestación que genera un severo impacto en el tránsito pero evita el humo tóxico de los neumáticos quemados.

El sector transportista se moviliza luego de que un colega resultara gravemente herido y fuera internado en cuidados intensivos el domingo, hechos violentos que ocurrieron en San Juan de Miraflores y que evidencian la crítica inseguridad. La imagen de buses vacíos ocupando la vía principal hacia el Congreso simboliza el paro total, una advertencia al Estado sobre la urgencia de implementar medidas concretas.

