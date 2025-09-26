Choferes realizan un plantón en San Juan de Lurigancho, exhaustos por las extorsiones que han escalado a ataques balísticos contra sus unidades, los mismos manifiestan que la situación es injusta ya que los están “matando”. La protesta de la empresa Huáscar se intensificó luego de que un conductor resultó baleado recientemente, un hecho que evidencia el riesgo extremo que enfrentan diariamente. Los trabajadores, quienes cubren rutas desde las 3:00 a.m., se sienten abandonados por las autoridades.

La vulnerabilidad del gremio se hizo aún más patente cuando, durante la cobertura en vivo de la movilización, un transportista recibió un mensaje de texto con amenazas de muerte. El texto, firmado por una organización criminal, exigía “plata o plomo” y advertía que “caerán uno por uno”, lo que demuestra la audacia de los extorsionadores. Frente a esto, los choferes exigen una respuesta contundente del Estado.

