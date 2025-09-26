Choferes de buses marchan hacia el Congreso para exigir el fin de los cupos extorsivos y condiciones seguras para trabajar, una medida desesperada tras sufrir ataques sicarios. Los transportistas de la empresa 41, quienes partieron desde Villa El Salvador, denuncian que las autoridades llegan horas tarde a los incidentes, lo que los deja en total vulnerabilidad. Con carteles que dicen “Quiero vivir”, los manifestantes buscan leyes más duras, ya que la delincuencia no solo afecta su sustento sino también sus vidas.

La movilización, que se desarrolla de manera pacífica por la Panamericana Norte, cuenta con el resguardo policial para liberar un carril y minimizar el impacto vial. Los trabajadores relatan que las extorsiones son constantes y que el último ataque ocurrió la noche del miércoles, donde los agresores actuaron con total impunidad. Esta protesta busca un respaldo concreto del Legislativo, pues la inseguridad se ha convertido en una amenaza diaria para todo el sector transporte.

