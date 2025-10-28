Un violento ring de box se improvisó en medio del caos vehicular cuando dos choferes de bus se enfrascaron en una riña a golpes, generando alarma en plena avenida.

El conflicto, que se originó presuntamente por una peligrosa carrera por pasajeros, escaló rápidamente luego de que uno de los transportistas retara al otro a bajarse de su unidad, quien aceptó la provocación y respondió con un manotazo.

Vea también: Ate: Obligan a vecinos a tener las rejas abiertas y delincuentes aprovechan para sembrar el pánico

La pelea, cuyos protagonistas estaban completamente descontrolados, se trasladó peligrosamente al capó de un vehículo particular, cuyo ocupante documentaba la escena con su celular hasta que, al ver la intensidad de los golpes, gritó pidiendo que tuvieran cuidado.

Afortunadamente, la intervención de otras personas logró separar a los iracundos conductores, impidiendo que la situación, que ejemplifica las tensiones del transporte público, derivara en una tragedia mayor.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO