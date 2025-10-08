Los choferes salen a trabajar con miedo tras el levantamiento del paro, mientras sus familias viven con angustia cada jornada laboral. Aunque empresas como Los Loritos y el Consorcio Roma circulan con absoluta normalidad, los trabajadores del volante admiten operar bajo una presión constante, pues temen ser víctimas de extorsiones o ataques violentos.

La Policía Nacional desplegó efectivos y patrulleros en puntos estratégicos como Ventanilla, El Agustino y la Panamericana Norte para precautelar el orden. En Caquetá, donde se registró el fatal hecho contra el conductor de Lipetsa, se observa un flujo regular de unidades como Rápido, y Vipusa. Los transportistas, quienes exigen a las autoridades una nueva ley y mayor seguridad para ejercer su oficio, asumen el riesgo de trabajar, una decisión que toman forzados por la necesidad de llevar sustento a sus hogares a pesar del palpable riesgo.

