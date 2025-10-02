Choferes son atacados en medio de paro de transportes en Carabayllo, donde la jornada se tornó violenta tras registrarse múltiples agresiones contra conductores en distintos paraderos. Aunque la protesta busca frenar el cobro de cupos, los transportistas denuncian que la extorsión se ha convertido en una práctica que limita su trabajo y que pone en riesgo a quienes se resisten a pagar.

El paro de transportes en Carabayllo refleja la tensión que viven los choferes, quienes aseguran que las amenazas se incrementan cuando se organizan para exigir protección. Mientras los ataques revelan la falta de control en zonas críticas, vecinos advierten que la inseguridad afecta también a los usuarios del servicio, ya que deben esperar en paraderos que se convierten en escenarios de violencia.

