¡Chollywood empilado! Pato Parodi con Flavia Arévalo y Silvia Cornejo celebrando a su esposo protagonizaron una noche de farándula que no pasó desapercibida. El ‘Guerrero’ fue captado primero en un local de Miraflores, donde mostró su característico buen humor e incluso se animó a bailar antes de cambiar de vehículo, demostrando que tenía energía para prolongar la juerga hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, su travesía nocturna tuvo un contratiempo cuando la policía lo intervino mientras circulaba por la Panamericana, aunque después de un tiempo logró continuar camino a su casa en San Isidro.

Mientras tanto, Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau, quienes superaron una sonada crisis marital que incluyó un intento ntento de atropello por infidelidad, aparecieron más unidos que nunca celebrando el cumpleaños de él en la discoteca Barranco, mostrando que los problemas quedaron atrás mientras disfrutaban de una fiesta que se extendió hasta la madrugada.

