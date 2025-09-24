Presuntos extorsionadores provocaron el pánico en Chorrillos al hacer estallar un artefacto en un paradero de colectivos, causando daños materiales y una mujer herida. La explosión, que no fue una detonación de gran magnitud, rompió las lunas de un vehículo blanco estacionado en el lugar. La víctima, quien se encontraba en un auto negro, resultó con una herida en la pierna y fue trasladada de inmediato por un efectivo policial a un centro de salud, aunque aún se desconoce su identidad.

Vea también: Extorsionadores prenden fuego a combi por cobro de cupos

Este violento episodio revive los temores en la zona, ya que el mismo paradero fue escenario de un ataque fatal hace poco, donde un colectivero y su copiloto fallecieron por impactos de bala. Las autoridades no descartan que el nuevo incidente esté dirigido contra los transportistas que usan este punto de reunión, el cual es uno de los cinco paraderos oficiales de Chorrillos para la ruta hacia el centro de Lima. La persistencia de estos hechos delictivos mantiene en alerta a una comunidad que exige mayor seguridad.

