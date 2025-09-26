El enfrentamiento en Chorrillos estalló cuando efectivos policiales ingresaron al muelle para consolidar la recuperación de la playa Pescadores, un espacio público que había sido tomado por un grupo de informales. El gerente municipal, Henry Herrera, explicó que la zona se había convertido en un cementerio de embarcaciones y un foco de delincuencia, donde incluso se arrojaban escombros al mar, lo que motivó la intervención.

Durante el operativo, que se desarrolló en las primeras horas de la mañana, los pescadores resistieron la intervención lanzando piedras y palos contra el personal de las fuerzas del orden. Este acto de violencia resultó en un oficial lesionado en el pecho, quien fue impactado por una piedra de considerable tamaño, según confirmaron las autoridades. Cabe aclarar que la acción municipal no interfiere con la actividad pesquera legal, ya que la recuperación se centra exclusivamente en la playa y no en el muelle operativo.

