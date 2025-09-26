Los pescadores de Chorrillos se pronuncian tras el enfrentamiento con la policía por el control del muelle, exhibiendo documentos históricos que respaldan su legítima posesión del área. El representante de la asociación mostró la Resolución Ministerial 1422 de 1959, que otorga al gremio el uso exclusivo de la playa para varar embarcaciones. Además, presentó una resolución de 1978 donde la Municipalidad solicitó delimitar 300 metros al norte, lo que contradice la actual postura edil de ser los propietarios.

Vea también: Breña: Piden ayuda para encontrar joven con autismo desaparecido desde el domingo

Los pescadores califican de “mentira” los argumentos municipales sobre insalubridad, asegurando que todos los puestos de comida cuentan con servicios básicos instalados. Acusan al municipio de aplicarles la Ley 30230, una norma creada para desalojar a invasores ilegales, no a una asociación con casi 100 años de existencia. Exigen un diálogo basado en sus derechos ancestrales, ya que la intervención ha dejado a 200 personas sin su fuente de trabajo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO