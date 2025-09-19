En Chorrillos, sicarios acribillaron a colectivero y pasajera a metros de comisaría en un ataque que desató el terror entre vecinos y transeúntes. Cuatro delincuentes en dos motocicletas interceptaron el auto negro de placa BMA-055 y abrieron fuego sin descender de sus vehículos, dejando a las víctimas mortales en el acto. Testigos aseguran que se escucharon cerca de 20 disparos, que impactaron tanto en el parabrisas como en las ventanas del copiloto.

Vea también: PNP captura a 14 extorsionadores que cobraban cupos a colectiveros: “Tenían más de 225 mil soles en efectivo”

En el vehículo también viajaba un tercer pasajero que resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano. La balacera ocurrió frente a la municipalidad del distrito, lo que evidencia la osadía de los atacantes pese a la cercanía de la sede policial. Agentes de criminalística investigan la hipótesis de que el doble crimen esté vinculado a cobros de cupos, mientras los vecinos exigen mayor seguridad en la zona.

