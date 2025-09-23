La caída del techo de un local en Chosica dejó como saldo 6 personas heridas, según confirmaron las autoridades municipales. El incidente ocurrió en una estructura que funcionaba como un centro de venta informal, luego de haber sido una pollería y, originalmente, un cine. Autoridad de Chosica explicó que el falso techo cedió debido al peso acumulado y a la falta de mantenimiento del inmueble, el cual presentaba vigas de madera y planchas de tripley en mal estado.

Vea también: ¿El padre gana la tenencia? Edgar le arrebata a Angélica sus 4 hijos tras acusarla de infidelidad con el ex de su MAMÁ

Tres de los afectados recibieron atención inmediata por parte del personal de Serenazgo, capacitado en primeros auxilios, mientras que uno de ellos presentó traumatismo policontuso y fue trasladado al hospital Mateo Paredes. El paciente, quien posteriormente fue derivado al hospital de Vitarte para su estabilización, permaneció en observación en la unidad de cuidados intensivos. Las primeras investigaciones señalan que la acumulación de desechos de palomas en la parte alta de la estructura habría contribuido a la falla estructural, lo que pudo generar una tragedia mayor.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO