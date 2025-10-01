La comunidad de Chosica rindió un homenaje al maestro de karate Henry Osorio con un velorio fuera de lo común, cumpliendo así el último deseo de quien era conocido cariñosamente como “El Profe”, ya que su cuerpo fue velado sentado y simulando leer un libro en una cochera cercana a un mercado. Este sentido tributo, que resonó con consignas de “¡Libre!” y “¡Henry Osorio, presente!”, fue organizado por sus amigos y un primo, quienes se hicieron cargo de los arreglos funerarios al no contar el fallecido con familiares directos en la capital, demostrando el profundo afecto que generaba en su círculo más cercano.

Vea también: Camión sin frenos provoca aparatoso accidente y deja 19 heridos en Mi Perú

Henry Osorio , según relataron vecinos, atravesaba un momento personal complicado, sobreviviendo de la venta de turrones mientras enfrentaba problemas de salud vinculados al alcohol, lo que no mermó el cariño que despertaba entre sus alumnos y compañeros. Aunque este tipo de velorios resulta novedoso en el Perú, ya tiene precedentes en países como México y Puerto Rico, representando una forma de honrar la personalidad del difunto de manera más fiel a sus anhelos, lo que se evidenció cuando el cortejo fúnebre llegó al cementerio Nicolás de Piérola para darle el último adiós, cumpliendo al pie de la letra la petición que él mismo había expresado en vida.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO