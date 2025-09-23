Christian Cueva quedó fuera de la temporada con Emelec tras ser diagnosticado con una lesión miosfacial en el músculo recto anterior del cuádriceps derecho, lo que limitó seriamente su participación en el equipo ecuatoriano.

Según el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, este tipo de dolencia “consiste en un daño o desgarro en las fibras musculares o en la fascia que recubre el músculo, ocasionando dolor, inflamación y dificultad en la movilidad”.

El músculo afectado es clave para el rendimiento de cualquier futbolista. El recto anterior forma parte del grupo de cuádriceps y se ubica en la parte frontal del muslo. Su función principal es extender la rodilla y flexionar la cadera, movimientos esenciales al correr, saltar o patear un balón. Por ello, una lesión miosfacial en esta zona compromete directamente el desempeño de Cueva en el campo, al generarle dolor y limitar su capacidad física.

