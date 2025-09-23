Christian Cueva es duramente cuestionado por la prensa ecuatoriana por su regreso a Perú, luego de que un exjugador convertido en comentarista revelara que Emelec le habría hecho un préstamo de 80 mil dólares. La polémica estalló cuando el club, que atraviesa una crisis económica, le otorgó permiso al mediocampista para tratarse una lesión en Perú, una decisión que generó escepticismo sobre la real necesidad del viaje. Magaly Medina hizo eco de estas críticas en su programa, donde destacó la ironía de que un equipo en problemas financie la recuperación de su jugador en el extranjero.

Las críticas se centran en que, según los medios de Ecuador, existen los recursos médicos para tratar a ‘Cuevita’ sin necesidad de que abandone el país. El comentarista deportivo se pregunta si el futbolista realmente realizará una “debida rehabilitación” o si se trata de un tiempo de “complacencias”.

