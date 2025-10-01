Christian Cueva reapareció en redes sociales para gritar su amor por Pamela Franco. En medio de rumores de que habría abandonado la casa que compartía con la cumbiambera para reconquistar a Pamela López, le dedicó un romántico mensaje para poner fin a las especulaciones.

A través de sus historias de Instagram, Christian Cueva compartió una fotografía con Pamela Franco, donde ella aparece dándole un beso en la mejilla. “Te amo”, público el futbolista. “Que bonito despertar así. Te amo más amor”, respondió la cantante. Además, compartió imágenes de las rosas que le regaló el ‘Aladino’.

Está demostración de amor se da luego de las declaraciones de Norka Ascues, ex amiga de Pamela Franco, quien aseguró que Christian Cueva estaría tratando de recuperar a la madre de sus hijos. “Ellos hace poco se mudaron de la casa donde estaban viviendo, pero sé que él se ha salido de allí porque está tratando de reconquistar a López”, indicó.

Pero eso no es todo, según Norka Ascues, Pamela Franco tendría problemas de dinero con Christian Cueva. “Dice el dicho ‘cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana’, porque supuestamente Cueva le debería una gran cantidad de plata a la Franco”, agregó.

