La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco estaría atravesando una seria crisis amorosa, lo que tendría a la cantante de cumbia infeliz al lado del futbolista, por el factor que los ha afectado no sería solo el amor.

Norka Ascue, ex amiga de cumbiambera, sorprendió al asegurar que ellos ya no estarían conviviendo en la vivienda a la que se habían mudado juntos en 2024, y que ‘Aladino’ habría decidido irse del inmueble y marcar su distancia de quien a la fecha es su pareja.

El motivo, según Ascue, estaría vinculado a la todavía esposa de Cueva, Pamela López, con quien mantiene comunicación por sus hijos y a quien buscaría reconquistar para retomar la vida familiar.

“Cuando la veo decir ‘todo está bien, estamos mejor que antes’, su boca puede decir una cosa, pero su cara dice otra. Sé que hace poco se mudaron, pero él se ha salido de allí porque está tratando de reconquistar a López”, afirmó s Trome.

Deudas y desilusión

El alejamiento no sería el único problema entre la pareja. Pamela Franco habría mostrado decepción por el incumplimiento de ciertas expectativas económicas, ya que, de acuerdo con versiones difundidas, el futbolista le estaría debiendo una considerable suma de dinero.

Cabe recordar que en medio de la inestabilidad laboral del futbolista, incluso Lucho Barrunto reveló que Franco lo apoyaba económicamente, describiéndola como una mujer trabajadora que asumía gastos importantes.

