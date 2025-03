Christian Cueva apuntó su artillería contra Pamela López, luego que se conociera que él estaba tratando de tener acceso a las cámaras de seguridad de la casa donde vive su aún esposa con sus hijos, luego de hacerse público el romance de la trujillana con un cantante de Combinación de La Habana.

El futbolista no se guardó y aseguró que la también animadora musical miente sobre el tema de la manutención de sus tres pequeños, frutos de la relación de más de 10 años que tuvieron.

La arremetida del popular Aladino fue para también desmentir que se encuentre celoso de la nueva etapa amorosa de su aún esposa, para dejar en claro que está arrepentido de haber estado con ella.

“Esta mujer no me interesa en absoluto. ¿Me entiendes? En absoluto me interesa, es de lo que más me arrepiento en la vida. No busco a nadie, lo único que busco es a mis hijos”, expresó al programa de Ethel Pozo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO