Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje lleno de amor hacia Pamela Franco, justo después de que Nadeska Widausky revelara detalles de un “choque y fuga” con él. En medio de las especulaciones, el futbolista decidió romper el silencio con una publicación para la cantante.

A través de sus historias de Instagram, el exjugador de la selección peruana publicó una tierna fotografía junto a la artista y la acompañó con una declaración pública de amor. “Te amo y gracias por estar en los momentos más difíciles, amor mío. Eres el amor de mi vida”, escribió Cueva, junto a un emoji de corazón.

Pamela Franco también compartió la misma imagen en su cuenta oficial y respondió con un mensaje igual de afectuoso. “Te amo más. Juntos todo es más fácil”, escribió la cantante, dejando en claro que la pareja mantiene una relación sólida pese a las recientes declaraciones.

Las confesiones de Nadeska Widausky

La bailarina sorprendió al asegurar que tuvo un encuentro íntimo con Christian Cueva mientras él aún estaba con Pamela López. Según su versión, el futbolista la habría “convencido” durante una reunión en Miraflores.

“No era mi intención estar con él, pero se terminó dando. Me dijo que le gustaba y quería compartir conmigo íntimamente y se dio”, contó la modelo, quien añadió que Cueva incluso le obsequió dinero y le proponía viajar a verlo. “Me regaló dinero: $1.000. Me decía que vaya a los Emiratos Árabes, pero no acepté porque tenía una pareja”, relató.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO