El futbolista Christian Cueva decidió responder a la polémica revelación que hiciera su esposa, Pamela López, sobre su solicitud de las imágenes de cámaras de seguridad del edificio donde vive. Abordado por la prensa, el integrante del Cienciano del Cusco aseguró que todo se sustenta en que le preocupa la salud de sus hijos.

Sin embargo, Pamela López ha asegurado que el hijo predilecto de Huamanchucho pretende controlar su ingreso y salida, cuestionando así la justificación que involucra a los menores. “Ella no me deja ver a mis hijos más de seis meses (…) Si pido algo es porque me interesa mis hijos, porque soy propietario de la vivienda”, insistió el exseleccionado.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO